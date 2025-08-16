HABER

Gaziantep 16 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve bol güneş ışığıyla karakterize edilecektir.

Gaziantep 16 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Gaziantep'te 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve bol güneş ışığıyla karakterize edilecektir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 39°C civarına ulaşması beklenmektedir. 17 Ağustos Pazar günü 39°C, 18 Ağustos Pazartesi günü 38°C ve 19 Ağustos Salı günü 38°C civarında sıcaklıklar öngörülmektedir. Bu süreçte hava genellikle güneşli olacak. Yağış beklenmemektedir.

Yüksek sıcaklıkların yaşandığı dönemlerde, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilmektedir. Bol su tüketilmeli ve hafif, açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, cilt koruyucu ürünler kullanılmalı ve güneşten korunmak için şapka gibi aksesuarlar takılmalıdır. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları tavsiye edilir. Mümkünse serin ortamlarda kalmaları önerilmektedir.

Gaziantep'in Ağustos ayı iklimi, yüksek sıcaklık ve düşük nem oranlarıyla bilinir. Bu nedenle, bölgeye seyahat etmeyi planlayanların hava koşullarına uygun hazırlık yapmaları önemlidir. Sıcak havalarda, vücut ısısını dengelemek için serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek gerekmektedir. Ayrıca, aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı ve düzenli aralıklarla su içilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, açık hava etkinlikleri sınırlandırılmalıdır. Mümkünse sabah veya akşam serinliğinde dışarı çıkmak daha sağlıklı olacaktır.

Gaziantep'te önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. Bu dönemde, vatandaşların ve ziyaretçilerin sıcak hava koşullarına uygun önlemler alarak sağlıklarını korumaları önemlidir.

