Gaziantep 16 Ekim Perşembe hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 16 Ekim 2025 tarihinde hava açılacak ve güneşli bir gün yaşanacak. Gündüz sıcaklık 24°C olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 20°C seviyelerine düşecek. Kuzeybatıdan hafif rüzgar esmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının sürmesi öngörülüyor. Açık hava etkinlikleri için ideal bir zaman, ancak sabah ve akşam serin olabileceği göz önünde bulundurulmalı. Cilt koruma için güneş kremi kullanılması öneriliyor. İşte detaylar...

Gaziantep'te 16 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 24°C civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 20°C seviyelerine düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden hafif esebilir. Nem oranı ise %54 civarında olması tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 17 Ekim Cuma günü sıcaklıklar 24°C olacak. 18 Ekim Cumartesi günü ise 25°C civarında seyretmesi bekleniyor. Bu günlerde hava açık ve güneşli geçecek.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Ancak sabah ve akşam saatlerinde havanın serin olabileceğini unutmamalısınız. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Gündüzleri güneşin etkisiyle ultraviyole (UV) seviyeleri artabilir. Bu nedenle güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanızda yarar var. Polenlerin yoğunluğu artabilir. Alerjisi olanların tedavi planlarına dikkat etmeleri önemlidir.

hava durumu Gaziantep
