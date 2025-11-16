Gaziantep 16 Kasım Pazar Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 16 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu, güneşli ve ılımandır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 17°C civarında, gece ise 4°C civarında olacaktır. Bu sıcaklıklar, mevsim normallerine uygundur. Açık hava etkinlikleri için elverişli koşullar sunar.

17 Kasım Pazartesi günü hava genellikle güneşli olacaktır. Sıcaklıklar 18°C civarında seyreder. 18 Kasım Salı günü hava biraz daha bulutludur. Ancak yağış beklenmemektedir. 19 ve 20 Kasım Çarşamba ve Perşembe günlerinde hava açık ve güneşli olacaktır. Sıcaklıklar 19-21°C arasında değişecektir. Bu dönemde yağış beklenmemektedir.

Hava koşulları genellikle ılımandır. Yağışsız görünmektedir. Açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir ortam sunar. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Dışarı çıkarken hafif bir mont veya ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Gün içinde güneşli hava nedeniyle güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olur.

Gaziantep'teki hava koşulları genellikle ılımandır. Yağışsız görünmektedir. Açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir ortam sunar. Sabah ve akşam saatlerindeki sıcaklık farklarına dikkat etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlığınızı korumak açısından önemlidir.