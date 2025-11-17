Gaziantep 17 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 17 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 17°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 4°C civarında bekleniyor. Rüzgar hafif esmesi ve nem oranı %55 civarında tahmin ediliyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

18 Kasım Salı günü hava sıcaklığının 18°C'ye çıkması bekleniyor. 19 Kasım Çarşamba günü sıcaklık 20°C olacak. Gece sıcaklıkları ise 5°C civarında kalacak. Rüzgar hafif esmeye devam edecek. Nem oranının %55 civarında olması tahmin ediliyor. Sabahları ve akşamları serin hava koşullarının devam edeceğini gösteriyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık farklarının belirgin olması önemlidir. Gündüzleri ince bir mont veya hırka yeterli olabilir. Akşam ve sabah saatlerinde daha kalın bir üst giysi tercih edilmesi gerekmektedir. Böylece ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olunabilir. Sağlığınızı korumak için bu önlemler alınmalıdır.

Bu dönemde hava koşullarının genellikle sakin ve yağışsız olması bekleniyor. Açık hava etkinlikleri yapmak isteyenler için uygun bir ortam sunulacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde görüş mesafesinin düşebileceğini unutmamak gerekiyor. Trafikte dikkatli olunması önem taşımaktadır.

Özetle, Gaziantep'te 17 Kasım 2025 Pazartesi günü ve sonrasındaki günlerde hava koşulları gündüzleri ılık, geceleri ise serin olacak. Sıcaklık farklarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Açık hava etkinliklerini planlamak için uygun bir zaman dilimi sunuluyor.