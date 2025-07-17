Gaziantep 17 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Gaziantep'de hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep, 17 Temmuz 2025 Perşembe günü, açık ve güneşli bir hava ile karşılaşacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 36°C civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 18 Temmuz Cuma günü sıcaklık 37°C, 19 Temmuz Cumartesi günü 39°C ve 20 Temmuz Pazar günü de 39°C civarında olacak.

Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve ikindi saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için risk oluşturabilir. Sıcak havalarda vücut, terleme yoluyla ısıyı dengelemeye çalışır. Bu süreçte su kaybı yaşanabilir. Bu nedenle, gün boyunca bol su içmek önemlidir. Vücudun susuz kalmasını engellemek gereklidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak cilt sağlığı açısından faydalıdır.

Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireyler daha hassas olabilir. Bu grupların aşırı sıcaklardan korunması önemlidir. Ayrıca, serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş koruyucu ürünler kullanmaları önemlidir. Uygun kıyafetler giymek, olası sağlık sorunlarının önüne geçebilir.

Yüksek sıcaklıklar, enerji tüketimini artırabilir. Evlerde ve iş yerlerinde enerji verimliliğine dikkat edilmelidir. Gereksiz elektrikli cihazların kapalı tutulması gereklidir. Klima kullanımının minimumda tutulması da enerji tasarrufu sağlar. Bu durum çevreye katkıda bulunur.