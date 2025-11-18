HABER

Gaziantep 18 Kasım Salı Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 18 Kasım 2025 tarihinde hava durumu, güneşli ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklık 18°C’ye ulaşacakken, gece 4°C’ye düşecek. Haftanın ilerleyen günlerinde de sıcaklık 20°C ve 22°C’ye yükselecek. Hava açık ve yağış beklenmiyor. Dışarıda vakit geçirecekler için sabah ve akşam serinliği göz önünde bulundurulmalı. Güneş koruyucu kullanmak ve bol su içmek, sağlıklı bir gün için öneriliyor.

Devrim Karadağ

Gaziantep'te 18 Kasım 2025 Salı günü hava durumu, güneşli ve ılıman bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 18°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 4°C seviyelerine düşecektir. Rüzgar hafif esecektir. Nem oranı %64 civarında beklenmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 19 Kasım Çarşamba günü sıcaklık 20°C'ye yükselecek. 20 Kasım Perşembe günü ise sıcaklık 22°C'ye kadar çıkacak. Bu dönemde yağış beklenmemektedir. Hava genellikle açık ve güneşli olacaktır.

Ilıman hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygundur. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir dönem sunmaktadır. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu nedenle sabah erken saatlerde dışarı çıkarken bir kat daha fazla giyinmek önemlidir. Günün ilerleyen saatlerinde ise katları çıkararak rahatlamak faydalı olacaktır.

Gün boyunca güneş ışığından faydalanmak isteyenler, güneş koruyucu kullanmalıdır. Bol su içmek de sağlıklı bir gün geçirmelerine yardımcı olacaktır. Rüzgarın hafif olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlar.

Sonuç olarak Gaziantep'te 18 Kasım 2025 Salı günü ve takip eden günlerde hava koşulları açık hava etkinlikleri için elverişli olacaktır. Sabah ve akşam saatlerindeki sıcaklık farklarına dikkat etmek önemlidir. Uygun giyinmek ve güneş ışığından korunmak, günün keyfini çıkarmaya yardımcı olacaktır.

