Gaziantep 19 Ekim Pazar hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 19 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklık en yüksek 27°C, en düşük ise 15°C civarında seyredecek. Nem oranı %18, rüzgar hızı 6.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:40, gün batımı saati 17:46'dır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 20 Ekim Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava olacak. 21 Ekim Salı günü yer yer güneşli, sonrasında hava bulutlanacak. 22 Ekim Çarşamba günü ise bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 20-24°C aralığında, nem oranları %40 civarında olacak.

Bu dönemde hava genellikle ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Hafif bir üst giysi bulundurmak faydalı olacaktır. Gün içinde güneşe maruz kalacağınız zamanlarda güneş koruyucu ürünler kullanmanız önemlidir.

Rüzgar hızları düşük seviyelerde kalacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için elverişli. Ancak, rüzgarın yönü ve hızı zaman zaman değişebilir. Özellikle açık alanlarda dikkatli olunması önerilir. Gerekli önlemlerin alınması önemlidir.

