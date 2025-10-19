HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep 19 Ekim Pazar hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 19 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklığın 27°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde, 20 Ekim'de kısmen güneşli, 21 Ekim'de yer yer güneşli, 22 Ekim'de ise bulutlu bir hava hakim olacak. Hava koşulları ılımandır. Açık hava etkinlikleri için uygun ortam sunmaktadır. Sabah ve akşam serinliği için hafif giysi bulundurmak, güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir.

Gaziantep 19 Ekim Pazar hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 19 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklık en yüksek 27°C, en düşük ise 15°C civarında seyredecek. Nem oranı %18, rüzgar hızı 6.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:40, gün batımı saati 17:46'dır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 20 Ekim Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava olacak. 21 Ekim Salı günü yer yer güneşli, sonrasında hava bulutlanacak. 22 Ekim Çarşamba günü ise bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 20-24°C aralığında, nem oranları %40 civarında olacak.

Bu dönemde hava genellikle ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Hafif bir üst giysi bulundurmak faydalı olacaktır. Gün içinde güneşe maruz kalacağınız zamanlarda güneş koruyucu ürünler kullanmanız önemlidir.

Rüzgar hızları düşük seviyelerde kalacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için elverişli. Ancak, rüzgarın yönü ve hızı zaman zaman değişebilir. Özellikle açık alanlarda dikkatli olunması önerilir. Gerekli önlemlerin alınması önemlidir.

Gaziantep’te önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlayacaktır. Sabah ve akşam saatlerindeki serinliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Güneşe karşı koruyucu önlemler almak da oldukça önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KKTC seçim heyecanı başladıKKTC seçim heyecanı başladı
Savaş başlamadan böyle bitti! Çatışmalar kızışıyorduSavaş başlamadan böyle bitti! Çatışmalar kızışıyordu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.