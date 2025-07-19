Gaziantep 19 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep, 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü güneşli bir hava ile karşılanacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 39°C civarlarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 24°C seviyelerine düşecek. Rüzgar batı yönünden saatte 25 km hızla esecek. Nem oranı gündüz %32, gece ise %66 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşulları devam edecek. 20 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı 39°C olacak. 21 Temmuz Pazartesi günü de 39°C olması bekleniyor. 22 Temmuz Salı günü sıcaklık 41°C seviyelerine ulaşacak. Gece sıcaklıkları 24°C ile 28°C arasında değişecek. Rüzgarın batı yönünden saatte 23-25 km arasında eseceği öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşulları, açık alanda çalışanlar ve kronik hastalığı olanlar için risk oluşturabilir. Gün ortasında güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalı. Bol su tüketilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Aşırı sıcakların vücut üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği unutulmamalı. Gerektiğinde serin ortamlarda vakit geçirmek önemlidir.