Gaziantep 20 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep, 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü güneşli bir hava ile karşılanıyor.

Gaziantep 20 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Gaziantep, 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü güneşli bir hava ile karşılanıyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 36°C civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar artmaya devam edecek. 21 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 37°C, 22 Ağustos Cuma günü 40°C ve 23 Ağustos Cumartesi günü 41°C'ye ulaşması öngörülüyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda durmayı zorlaştırabilir. Güneşin dik geldiği saatlerde evde kalmak faydalıdır. Açık hava etkinlikleri sabah veya akşam serinliğinde planlanmalıdır. Bol su tüketimi, vücudun su dengesini korur ve sıcak çarpması riskini azaltır. Hafif ve açık renkli kıyafetler giymek serin kalmaya yardımcı olur. Dışarı çıkarken şapka veya güneş gözlüğü kullanmak koruma sağlar. Sıcak havalarda hassas grupların, özellikle yaşlılar ve çocukların dikkatli olması önemlidir.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği günlerde hava durumunu düzenli olarak takip etmek gereklidir. Gerekli önlemleri almak, sağlığınızı korumak için faydalıdır. Aşırı sıcakların enerji tüketimini artırabileceğini unutmamak gerekir. Enerji tasarrufu sağlamak için klima ve fan kullanımını sınırlamak, bütçenize ve çevreye katkı sağlar.

hava durumu Gaziantep
