Gaziantep 20 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 20 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu, hafif yağmurlu ve serin geçecek. En yüksek sıcaklık 21.4°C, en düşük sıcaklık 15.6°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %45 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 9.1 km/saat bekleniyor. Gün doğumu saati 06:41, gün batımı ise 17:45 olarak hesaplandı.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında değişiklikler olabilir. 21 Ekim Salı günü, yer yer sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıkların 24°C civarında olması öngörülüyor. 22 Ekim Çarşamba günü, kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 24°C seviyelerinde seyredecek. 23 Ekim Perşembe günü ise çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 25°C civarında olacak.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmayın. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olur. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek işe yarar. Gerekirse bir ceket bulundurmak, sıcaklık değişimlerine karşı koruyucu olacaktır. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Ancak zaman zaman orta şiddette rüzgar görülebilir. Rüzgarın etkisini azaltacak kıyafetler tercih edebilirsiniz. Nem oranının yüksek olduğu günlerde, solunum yolu rahatsızlıkları olanların daha dikkatli olması önerilir.