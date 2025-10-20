HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep 20 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 20 Ekim 2025 tarihinde hava durumu hafif yağmurlu ve serin geçecek. Günlük en yüksek sıcaklık 21.4°C, en düşük sıcaklık ise 15.6°C olarak tahmin ediliyor. Rüzgarın hızı 9.1 km/saat olarak bekleniyor. Salı günü yer yer sağanak yağışlar görülecekken, Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Günlük hava durumu değişiklikleri için hazırlıklı olunması öneriliyor. Özelikle şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.

Gaziantep 20 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Gaziantep'te 20 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu, hafif yağmurlu ve serin geçecek. En yüksek sıcaklık 21.4°C, en düşük sıcaklık 15.6°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %45 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 9.1 km/saat bekleniyor. Gün doğumu saati 06:41, gün batımı ise 17:45 olarak hesaplandı.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında değişiklikler olabilir. 21 Ekim Salı günü, yer yer sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıkların 24°C civarında olması öngörülüyor. 22 Ekim Çarşamba günü, kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 24°C seviyelerinde seyredecek. 23 Ekim Perşembe günü ise çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 25°C civarında olacak.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmayın. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olur. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek işe yarar. Gerekirse bir ceket bulundurmak, sıcaklık değişimlerine karşı koruyucu olacaktır. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Ancak zaman zaman orta şiddette rüzgar görülebilir. Rüzgarın etkisini azaltacak kıyafetler tercih edebilirsiniz. Nem oranının yüksek olduğu günlerde, solunum yolu rahatsızlıkları olanların daha dikkatli olması önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Denizlili Elon Musk! 'Geliştirme bütçesi' dikkat çektiDenizlili Elon Musk! 'Geliştirme bütçesi' dikkat çekti
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi filosunu genişletti! Belediye Başkanı Gülpınar: "Urfa modern zamanların rüya şehri haline gelecek"Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi filosunu genişletti! Belediye Başkanı Gülpınar: "Urfa modern zamanların rüya şehri haline gelecek"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Evini aşiret basınca özür diledi

Evini aşiret basınca özür diledi

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Yasemin Ergene beyaz mini şortuyla doğada! Kombini dile düştü

Yasemin Ergene beyaz mini şortuyla doğada! Kombini dile düştü

Bankadan kredi çeken var! 200 bin TL'yi buluyor, gram altın, döviz, belge derken...

Bankadan kredi çeken var! 200 bin TL'yi buluyor, gram altın, döviz, belge derken...

Türkiye'nin konuştuğu soruşturmada o da ifadeye çağrıldı

Türkiye'nin konuştuğu soruşturmada o da ifadeye çağrıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.