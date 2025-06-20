Gaziantep 20 Haziran Cuma Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 20 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla geçecek. Gündüz hava sıcaklığı 38°C'ye kadar yükselebilir. Gece ise sıcaklık 23°C civarında seyredecek. Nem oranının düşük olması bekleniyor. Yağış ihtimali bulunmuyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 9.84 km hızla esecek.

21 Haziran Cumartesi günü de hava sıcaklığının 38°C'ye ulaşması öngörülüyor. 22 Haziran Pazar günü sıcaklığın 36°C civarında seyretmesi bekleniyor. Bu günlerde nem oranı yine düşük kalacak. Yağış söz konusu olmayacak. Rüzgarın kuzeydoğu yönünden esmeye devam etmesi tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda etkinlik planlayanların dikkatli olması önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda durmaktan kaçınmak gerekir. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için önlem alınmalıdır. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Vücut ısısını dengede tutmak önemlidir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması önerilir. Bu grupların serin ortamlarda vakit geçirmesi gerekir. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalı ve şapka gibi koruyucu aksesuarlar takılmalıdır. Güneşin olumsuz etkilerinden korunmak için bu önlemler faydalı olacaktır.