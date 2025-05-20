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Gaziantep 20 Mayıs Salı hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep 20 Mayıs Salı hava durumu güneşli olacak.

Gaziantep 20 Mayıs Salı hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gaziantep'te 20 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu güneşli olacak. Gündüz sıcaklık en yüksek 27°C, gece ise en düşük 15°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan 6.5 km/s hızında esecek. Nem oranı %25 civarında olacak. Bu sıcaklıklar, Gaziantep'in Mayıs ayı için ortalama değerlerinin biraz üzerindedir. Bölgenin tipik iklim koşullarına uygun bir gün bekleniyor.

21 Mayıs Çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz en yüksek 30°C, gece en düşük 17°C seviyelerinde gerçekleşecek. Rüzgar güneyden 3.2 km/s hızında esecek. Nem oranı %19 civarında olacak. 22 Mayıs Perşembe günü hava çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık en yüksek 35°C, gece en düşük 19°C seviyelerinde olacak. Bu günlerde rüzgarlar daha hafif olacak. Nem oranı %20 civarında seyredecek.

Gaziantep'te Mayıs ayı, ortalama 18.3°C gündüz ve 11.6°C gece sıcaklıklarıyla karakterizedir. En yüksek sıcaklık 24.8°C, en düşük sıcaklık ise 11.6°C şeklindedir. Ayrıca, 31 mm yağış ve %52 nem oranı ölçülmektedir. Bu ayda genelde 5 yağmurlu gün ve 12 güneşli saat ortalaması vardır. Rüzgarlar batıdan 9 km/s hızında eser.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 20-30°C arasında değişir. Yağış miktarı düşüktür. Bölge, sıcak ve kuru iklimiyle bilinir.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması, nem oranının düşmesi bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmeleri önemlidir. Güneş ışınlarından korunmaları da gerekmektedir. Rüzgarların hafif olacağı günlerde, açık alanlarda rüzgarın etkisiyle serinleme beklenmemektedir. Uygun kıyafet seçimi ve güneş koruyucu ürünlerin kullanılması tavsiye edilir.

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte, yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olanların aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenmemesi için dikkatli olmaları gerekmektedir. Hava koşullarının ani değişebileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlamalarınızı yaparken faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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