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Gaziantep 20 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Gaziantep'de hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep 20 Temmuz 2025 Pazar hava durumu! Gaziantep'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Gaziantep 20 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Gaziantep'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Gaziantep'te 20 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu dikkat çekiyor. Yüksek sıcaklıklar etkili olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 40°C civarlarında bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 21 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 40°C, 22 Temmuz Salı günü 41°C, 23 Temmuz Çarşamba günü 42°C ve 24 Temmuz Perşembe günü de 42°C'ye ulaşması tahmin ediliyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, açık alanda çalışanlar ve kronik hastalığı olanlar için risk oluşturabilir. Gün ortasında güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Aşırı sıcakların vücut üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği unutulmamalıdır. Gerektiğinde serin ortamlarda vakit geçirilmelidir.

Gaziantep'in Temmuz ayındaki iklimi genellikle sıcak ve kuru oluyor. Ortalama gündüz sıcaklığı 35.3°C, gece sıcaklığı ise 19.6°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı oldukça düşüktür. Nem oranı da %37 civarındadır. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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