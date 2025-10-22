HABER

Gaziantep 22 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 22 Ekim 2025 tarihinde hava durumu kısmen güneşli olarak öngörülüyor. Sıcaklık gündüz 24°C’ye ulaşacakken, gece saatlerinde 14°C’ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan 8 km/s hızda esecek. Yağış ihtimali %87 olarak belirlenmiş durumda. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, dikkatli giyinmek ve yağmur ihtimali için hazırlıklı olmak gerekiyor.

Gaziantep'te 22 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 24°C civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 24°C'ye kadar yükselecek. Gece saatlerinde ise 14°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan esiyor. Hızı 8 km/s olacak. Nem oranı %56 civarında tahmin ediliyor. Yağış ihtimali %87 olarak belirtiliyor. Bu, bölgesel düzensiz yağmurların görülebileceğini gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 23 Ekim Perşembe günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 26°C'ye kadar çıkacak. 24 Ekim Cuma günü ise hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 26°C civarında seyredecek. 25 Ekim Cumartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 24°C civarında kalacak. Bu dönemde yağış ihtimali düşük görünüyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gerekir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşullarına dikkat edilmeli. Yağış ihtimali yüksek olduğundan şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Gün içinde güneşli saatlerde cildinizi koruyacak ürünler kullanmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltacak kıyafetler tercih edebilirsiniz. Bu önlemler sağlığınızı korumanıza yardımcı olacak. Günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirmenizi sağlar.

