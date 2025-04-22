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Gaziantep 22 Nisan Salı Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 22 Nisan 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 29°C, gece en düşük sıcaklık ise 12°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Nisan ayının ortalama değerlerinin üzerinde. Yaz mevsimi yaklaşıyor.

Gaziantep 22 Nisan Salı Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 23 Nisan Çarşamba günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 31°C'ye kadar çıkabilir. 24 Nisan Perşembe günü bulutlar artacak, sıcaklık 27°C civarına düşecek. 25 Nisan Cuma günü hava çoğunlukla güneşli kalacak, sıcaklık ise 24°C civarında olacak.

Bu dönemde sıcaklıkların artmasıyla, öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelecek. Bu durum güneş çarpmaları riskini artırabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş koruyucu ürünler kullanması, şapka giymesi ve uygun kıyafetler tercih etmesi önemlidir. Ayrıca, sıcak havalarda su kaybını önlemek için bol su içmek ve aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak sağlığınız için faydalı olacaktır.

24 Nisan Perşembe günü sıcaklıkların düşmesiyle sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşulları bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket veya hırka almanız, ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızı sağlayacaktır.

Planlarınızı hava koşullarına göre esnek tutmanızda fayda var. Özellikle açık hava etkinlikleri düzenlerken, hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Gerekirse planlarınızı güncellemek, olumsuz hava koşullarından etkilenmemenize yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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