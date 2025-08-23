Gaziantep 23 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Bu yüksek sıcaklık, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için ciddi bir risk oluşturuyor. Sıcak hava dalgasının etkisiyle, 24 Ağustos Pazar günü sıcaklık 40°C civarında olacak. Pazartesi günü ise sıcaklıkların 38°C'ye düşmesi öngörülüyor.

Aşırı sıcak günlerde, vatandaşların öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalmamaları önemlidir. Bol sıvı tüketimi, vücudun su dengesini korumasına yardımcı olur ve sıcak çarpması riskini azaltır. Açık renkli ve hafif kıyafetler tercih etmek, vücut ısısının dengelenmesine katkı sağlar. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin serin ortamlarda kalmaları önerilir.

Önümüzdeki günlerde yağış beklenmediği için, hava koşullarının sıcak ve kuru kalması öngörülüyor. Bu durum, tarım sektöründe çalışanlar için sulama ihtiyaçlarını artırabilir. Yüksek sıcaklıkların enerji tüketimini artırması muhtemeldir. Bu nedenle enerji tasarrufu önlemleri alınması faydalı olacaktır.

Gaziantep'te aşırı sıcak hava koşulları devam edecek. Vatandaşların sağlıklarını korumak için gerekli önlemleri almaları büyük önem taşımaktadır.