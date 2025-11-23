HABER

Gaziantep 23 Kasım Pazar Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 23 Kasım 2025 Pazar güneşli bir hava ile karşılanacak. Gündüz sıcaklık 24°C, gece ise 8°C olacak. Geçen günler boyunca hava koşullarında değişiklikler yaşanacak. Özellikle 25 Kasım Salı günü, yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer günlerde güneşli hava hakim olacak. Günlük planlar yaparken hava durumunu dikkate alarak uygun kıyafet seçimleri yapmak önemli olacak.

Gaziantep'te 23 Kasım 2025 Pazar günü, az bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 24°C olacak. Gece ise en düşük sıcaklık 8°C civarında seyredecek. Nem oranı %61, rüzgar hızı 7.2 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu saat 07:17, gün batımı ise 17:16'da gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler olacak. 24 Kasım Pazartesi günü, yüksek bulutlar arasında güneş görünecek. Sıcaklıklar 21°C civarında olacak. 25 Kasım Salı günü, geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 16°C civarında olacağı tahmin ediliyor. 26 Kasım Çarşamba günü, güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 18°C seviyelerinde seyredecek. 27 Kasım Perşembe günü, parlak güneş ışığı altında sıcaklık 19°C civarında olacak. 28 Kasım Cuma günü, güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 18°C civarında seyredecek. 29 Kasım Cumartesi günü, çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 17°C seviyelerinde olacak.

Bu dönemde hava koşularındaki değişikliklere dikkat etmek önemlidir. Özellikle 25 Kasım Salı günü beklenen sağanak yağışlar nedeniyle uygun yağmurluk ve şemsiye almak faydalı olacaktır. Diğer günlerde hava genel olarak güneşli ve ılıman olacak. Bu nedenle gündüz saatlerinde hafif kıyafetler tercih edilebilir. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamak gerekir. Bu saatlerde daha kalın giysiler giymek, ani sıcaklık değişimlerine karşı koruma sağlar. Rüzgar hızının 7.2 km/saat civarında olacağı göz önünde bulundurulmalı. Hafif rüzgarlara karşı hazırlıklı olmakta fayda vardır.

Gaziantep'te önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Bu nedenle günlük planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate alarak uygun kıyafet ve ekipmanlarla hazırlıklı olmalısınız. Bu, konforlu ve sağlıklı bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.

hava durumu Gaziantep
