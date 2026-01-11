HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Serik’te iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Antalya’nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, Kökez Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi.

Serik’te iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Antalya’nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kökez Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fedai K."nın kullandığı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Serik’te iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı 1

Kazada yaralanan Tofaş marka araç sürücüsü Fedai K. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan diğer araç sürücüsü aracı terk ederek olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

Kaza sonrası inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Binanın girişinde çıkan yangın korkuttuBinanın girişinde çıkan yangın korkuttu
Karabük’te iki katlı evde korkutan yangınKarabük’te iki katlı evde korkutan yangın

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

İstanbul'u 'kırmızı kütle' vurdu! Hayat felç oldu

İstanbul'u 'kırmızı kütle' vurdu! Hayat felç oldu

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Muhabirleri gören Bülent Ersoy çileden çıktı

Muhabirleri gören Bülent Ersoy çileden çıktı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.