HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep 23 Mayıs Cuma hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep 23 Mayıs Cuma hava durumuna göre sıcaklıklar 36°C civarında olacak.

Gaziantep 23 Mayıs Cuma hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Gaziantep'te 23 Mayıs 2025 Cuma günü hava sıcaklıkları 36°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 20°C'ye düşecek. Bu sıcaklıklar, bölgenin tipik Mayıs ayı ortalamalarının üzerindedir. Özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı hava koşulları görülebilir.

Cumartesi ve Pazar günleri benzer sıcaklıklar devam edecek. Cumartesi günü sıcaklık 36°C, Pazar günü ise 37°C'ye kadar yükselebilir. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir.

Sıcak günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunanların dikkatli olması önemlidir. Yüksek sıcaklıklar vücut üzerinde olumsuz etkiler yapabilir. Bu nedenle bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler giymek faydalıdır. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak da önerilir. Tarım sektöründe çalışanlar, sulama işlemlerini sabah erken saatlerde yapmalıdır. Güneşin etkisini en aza indirmek için uygun koruyucu ekipman kullanmaları da önemlidir.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların yüksek seyretmesi bekleniyor. Hem şehirde yaşayanların hem de tarım sektöründeki çalışanların hava koşullarına uygun önlemler alması, sağlık ve verimlilik açısından büyük önem taşımaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
9 ilin milli eğitim müdürleri görevden alındı9 ilin milli eğitim müdürleri görevden alındı
Vahdettin'in torununun çalıntı eşyaları satıldı! Milyonluk zararVahdettin'in torununun çalıntı eşyaları satıldı! Milyonluk zarar

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski Sağlık Bakanı'nın hastanesinin adı skandallara karışmıştı! Hastaneyle ilgili yeni gelişme

Eski Sağlık Bakanı'nın hastanesinin adı skandallara karışmıştı! Hastaneyle ilgili yeni gelişme

İzmir'de 'aile boyu dolandırıcılık': Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler!

İzmir'de 'aile boyu dolandırıcılık': Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler!

Destici, tarih verdi: Erken seçim ihtimali oldukça yüksek

Destici, tarih verdi: Erken seçim ihtimali oldukça yüksek

F.Bahçe'de ayrılık kesinleşti! Bavullarını bile gönderdi...

F.Bahçe'de ayrılık kesinleşti! Bavullarını bile gönderdi...

İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddia edilmişti! Başsavcılık harekete geçti... 2 kişi gözaltına alındı

İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddia edilmişti! Başsavcılık harekete geçti... 2 kişi gözaltına alındı

Türkiye'yi dehşete düşüren çiftin cezası belli oldu

Türkiye'yi dehşete düşüren çiftin cezası belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.