Gaziantep 23 Mayıs Cuma hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 23 Mayıs 2025 Cuma günü hava sıcaklıkları 36°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 20°C'ye düşecek. Bu sıcaklıklar, bölgenin tipik Mayıs ayı ortalamalarının üzerindedir. Özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı hava koşulları görülebilir.

Cumartesi ve Pazar günleri benzer sıcaklıklar devam edecek. Cumartesi günü sıcaklık 36°C, Pazar günü ise 37°C'ye kadar yükselebilir. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir.

Sıcak günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunanların dikkatli olması önemlidir. Yüksek sıcaklıklar vücut üzerinde olumsuz etkiler yapabilir. Bu nedenle bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler giymek faydalıdır. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak da önerilir. Tarım sektöründe çalışanlar, sulama işlemlerini sabah erken saatlerde yapmalıdır. Güneşin etkisini en aza indirmek için uygun koruyucu ekipman kullanmaları da önemlidir.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların yüksek seyretmesi bekleniyor. Hem şehirde yaşayanların hem de tarım sektöründeki çalışanların hava koşullarına uygun önlemler alması, sağlık ve verimlilik açısından büyük önem taşımaktadır.