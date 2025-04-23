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Gaziantep 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 23 Nisan 2025 Çarşamba günü hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülmektedir. Gündüz en yüksek sıcaklık 30°C, gece ise en düşük sıcaklık 15°C civarında olacaktır. Bu sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerindedir. Yazın yaklaşmakta olduğu gösteren bir işarettir.

Gaziantep 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler beklenmektedir. 24 Nisan Perşembe günü, hava sıcaklıklarının 26°C civarına düşmesi öngörülmektedir. Gece sıcaklıkları ise 13°C'ye inecektir. 25 Nisan Cuma günü, bol güneş ışığı altında hava sıcaklıkları 23°C civarında olacak. 26 Nisan Cumartesi günü ise hava koşullarının çoğunlukla güneşli olması beklenmektedir. Sıcaklıklar 23°C civarında seyredecektir.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının artmasıyla, özellikle öğle saatlerinde güneşten korunmak önem kazanmaktadır. Koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmak, cilt sağlığını korumaya yardımcı olacaktır. Sıcak havalarda vücudun su kaybını önlemek için bol su içmek, aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak da gereklidir.

Hava koşullarında ani değişiklikler olabileceğinden, güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Böylece sağlığınızı korur ve günlük aktivitelerinizi daha verimli bir şekilde planlayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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