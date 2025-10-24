HABER

Gaziantep 24 Ekim Cuma Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 24 Ekim 2025 Cuma günü hava kısmen güneşli, sıcaklık ise 13°C ile 26°C arasında değişecek. Hafta sonu 25 ve 26 Ekim günleri güneşli bir hava hakim olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcutken, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklığı göz önünde bulundurarak giyinmek önemli. Güneş koruyucu kullanmak ve bol su içmek de sağlık açısından fayda sağlayacaktır. Hava durumu düzenli takip edilmelidir.

Gaziantep'te 24 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık yaklaşık 26°C civarında olacak. Gün içinde sıcaklık 13°C ile 26°C arasında değişecek. Nem oranı %38 seviyesinde. Rüzgar hızı ise 7.6 km/h olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 06:47'de, gün batımı ise 17:42'de olacak.

Hafta sonu hava koşulları daha iyi hale gelecek. 25 Ekim Cumartesi güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 14°C ile 25°C arasında olacak. 26 Ekim Pazar günü genellikle güneşli bir hava hakim olacak. Bu gün sıcaklıklar 12°C ile 25°C arasında seyredecek. 27 Ekim Pazartesi de güneşli bir hava bekleniyor. Bu gün sıcaklık 12°C ile 25°C arasında olacak.

Bu süre zarfında yağış beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşük olabilir. Bu nedenle sabahları ve akşamları daha sıcak giyinmek önemlidir. Gün içinde ise kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerekirse katları çıkarıp giymek iyi bir seçenek olur. Ayrıca güneşli günlerde güneş koruyucu kullanmak önerilir. Bol su içmek de sağlığınızı korur.

Önümüzdeki günlerde genel olarak hava açık ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için keyifli bir dönem sunuyor. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava koşullarını düzenli takip etmek de faydalıdır. Bu, olumsuz etkilerden korunmanıza yardımcı olur.

