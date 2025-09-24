Gaziantep 24 Eylül Çarşamba hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 24 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 31°C'ye ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık ise 19°C'ye düşecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden esiyor. Hızı saatte 10 km olacak. Nem oranı sabah saatlerinde %58, akşam saatlerinde %66 seviyesine çıkacak.

25 Eylül Perşembe günü hava parçalı az bulutlu olacak. Sıcaklık 31°C ile 19°C arasında değişecek. 26 Eylül Cuma günü ise hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 29°C ile 18°C arasında seyredecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak. Öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmamaya özen gösterilmelidir. Dışarıda kalırken şapka takmak önemlidir. Güneş kremi kullanmak da faydalıdır. Bol su içmek, güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak gerekiyor. Serin ortamlarda bulunmak sağlığınız için faydalı olacaktır.