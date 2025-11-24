Gaziantep 24 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

24 Kasım 2025 Pazartesi günü Gaziantep'te hava durumu, yüksek bulutlar içerisinde ara sıra güneş ışığının görüleceği şekilde öngörülmektedir. Gündüz en yüksek sıcaklık 21°C civarındadır. Gece ise en düşük sıcaklık 11°C olarak tahmin edilmektedir. Nem oranı %43 düzeyindedir. Rüzgar hızı saatlik olarak 4.8 km civarı bekleniyor. Gün doğumu saati 07:18, gün batımı saati ise 17:15'tir.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 25 Kasım Salı günü hava kapalı duruma gelecek. En yüksek sıcaklık 16°C, en düşük sıcaklık ise 7°C civarında olacak. 26 Kasım Çarşamba günü puslu ve güneşli bir hava hakim olacak. Bu günkü sıcaklık 19°C ile 5°C arasında değişecek. 27 Kasım Perşembe günü de benzer hava bekleniyor. Sıcaklık yine 19°C ile 5°C arasında seyredecek. 28 Kasım Cuma günü güneşli bir hava öngörülüyor. En yüksek sıcaklık 19°C, en düşük sıcaklık 6°C olacak. 29 Kasım Cumartesi günü güneşli hava devam edecek. Sıcaklık aralığı 18°C ile 6°C arasında değişecek. 30 Kasım Pazar günü hafif yağmurlar bekleniyor. Sıcaklık 15°C ile 5°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacaktır. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olabilir. 30 Kasım Pazar günü beklenen hafif yağmurlar için şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Su geçirmeyen giysiler de tercih edilebilir. Rüzgar hızı düşük olacaktır. Ancak rüzgarın yönüne göre uygun kıyafet seçimi yapmak, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olur.