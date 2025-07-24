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Gaziantep 24 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Gaziantep'de hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep 24 Temmuz 2025 Perşembe günü, en yüksek sıcaklığın 41°C olacağı güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

Gaziantep 24 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Gaziantep'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Gaziantep'te, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 41°C'ye yükselebilir. Gece ise sıcaklığın 25°C civarında olması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, açık alanda çalışanlar ve kronik hastalığı olan kişiler için risk oluşturabilir. Güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 25 Temmuz Cuma günü sıcaklıkların 42°C'ye ulaşması bekleniyor. 26 Temmuz Cumartesi günü ise sıcaklığın 41°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, açık alanda çalışanlar ve kronik hastalığı olan kişiler için risk oluşturabilir. Yine, güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalı. Bol su tüketilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir.

Bu dönemde aşırı sıcaklar vücut üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önerilmektedir. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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