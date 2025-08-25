HABER

Gaziantep 25 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak.

Gaziantep 25 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gaziantep, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 39°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu sıcaklık, bölgenin tipik Ağustos iklimine paraleldir. Mevsim normalleri üzerinde seyredecektir. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 26 Ağustos Salı günü sıcaklıklar 38°C, 27 Ağustos Çarşamba günü ise yine 38°C civarında olacak.

Yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için ciddi bir risk oluşturuyor. Sıcak hava dalgasının etkisiyle vatandaşların öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalmamaları önemlidir. Bol sıvı tüketimi, vücudun su dengesini korur. Bu, sıcak çarpması riskini azaltır. Açık renkli ve hafif kıyafetler tercih etmek, vücut ısısını dengeler. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin serin ortamlarda kalmaları önerilir.

Önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Hava koşulları sıcak ve kuru kalacak. Bu durum, tarım sektöründe çalışanların sulama ihtiyaçlarını artırabilir. Yüksek sıcaklıklar, enerji tüketimini artırabilir. Bu nedenle enerji tasarrufu önlemleri alınması faydalı olacaktır.

Gaziantep'te aşırı sıcak hava koşulları devam edecek. Vatandaşların sağlıklarını korumak için gerekli önlemleri almaları büyük önem taşır.

hava durumu Gaziantep
