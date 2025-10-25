Gaziantep 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 25 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 25°C civarında, akşamda 18°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar kuzeybatıdan hafif esecek. Nem oranı ise %68 civarında olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

26 Ekim Pazar günü hava sıcaklığının 24°C, 27 Ekim Pazartesi günü ise 25°C olacağı tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yağış beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olacak.

Sıcak hava nedeniyle öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalacak vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor. Özellikle sabah saatlerinde sıcaklık düşük olacak. Bu nedenle sabah serin havaya uygun giyinmek faydalı olacak. Öğle saatlerinde bol su tüketmek de önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak gereklidir. Şapka takmak cilt sağlığı açısından önemlidir.

Gaziantep'te önümüzdeki günlerde hava koşulları açık ve güneşli olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sunuyor. Sıcak hava nedeniyle öğle saatlerinde dikkatli olunması gerekiyor. Gerekli önlemleri almak da önemlidir.