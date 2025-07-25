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Gaziantep 25 Temmuz 2025 Cuma hava durumu! Gaziantep'de hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep 25 Temmuz 2025 Cuma günü, en yüksek sıcaklığın 41°C olacağı güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

Gaziantep 25 Temmuz 2025 Cuma hava durumu! Gaziantep'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Gaziantep'te 25 Temmuz 2025 Cuma günü hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıkların 41°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklıklar 26°C seviyelerinde kalacak. Önümüzdeki günlerde yüksek sıcaklıkların devam edeceği öngörülüyor. 26 Temmuz Cumartesi günü sıcaklıkların 42°C'ye ulaşması, 27 Temmuz Pazar günü ise 40°C civarında olması bekleniyor. 28 Temmuz Pazartesi günü de sıcaklıkların 40°C seviyelerinde seyretmesi tahmin ediliyor.

Bu dönemde aşırı sıcaklar vücut üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Serin ortamlarda vakit geçirmek ve güneş koruyucu ürünler kullanmak da sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır.

Gaziantep'te Temmuz ayında genellikle sıcak ve kuru bir iklim hakimdir. Ortalama gündüz sıcaklıkları 35°C civarındadır. Nem oranı düşüktür. Bu nedenle yaz aylarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunması önemlidir.

Gaziantep'te önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Vatandaşların sağlıklarını korumak için gerekli önlemleri almaları önemlidir. Aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmaları gerekmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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