Gaziantep 26 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 26 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve puslu olacak. En yüksek sıcaklık 19°C, en düşük sıcaklık ise 4°C civarında tahmin edilmektedir. Bu sıcaklıklar mevsim normallerine yakın. Gündüz saatlerinde ılıman bir hava beklenmektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 27 Kasım Perşembe günü hava sıcaklığı 19°C civarında olacak. 28 ve 29 Kasım Cuma ve Cumartesi günlerinde sıcaklıklar 19°C ile 20°C arasında seyredecek. 30 Kasım Pazar günü ise hava biraz daha serinleyerek 13°C'ye düşebilir.

Hava koşullarının ılıman olması, dış mekan etkinlikleri için uygundur. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve hafif bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır.

Gün içinde güneş ışınlarının etkili olacağı saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Özellikle öğle vakitlerinde bu önlem sağlığınızı korumaya yardımcı olur. Ayrıca bol su tüketmeyi ihmal etmemelisiniz.

Hava koşullarının ani değişiklik gösterebileceğini unutmamak gerekir. Bu nedenle, güncel hava durumu raporlarını takip edin. Planlarınızı güncelleyerek olası sürprizlere karşı hazırlıklı olabilirsiniz.