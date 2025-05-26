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Gaziantep 26 Mayıs Pazartesi hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep 26 Mayıs Pazartesi hava durumu oldukça sıcak olacak.

Gaziantep 26 Mayıs Pazartesi hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gaziantep'te 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu oldukça sıcak olacak. Sıcaklıklar 36°C'ye kadar yükselecek. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda zaman geçirenler için zorluk yaratabilir. Gece saatlerinde sıcaklıkların 22°C civarına düşmesi bekleniyor. Bu, akşam serinliğini arayanlar için daha rahat bir ortam sunacak.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava sıcaklıkları düşecek. 27 Mayıs Salı günü 35°C, 28 Mayıs Çarşamba günü 31°C ve 29 Mayıs Perşembe günü 29°C olacağı öngörülüyor. Bu düşüş, sıcaklıkların daha tolerable seviyelere inmesini sağlayacak. Ancak 27 Mayıs Salı günü bölgesel düzensiz yağmur yağışları bekleniyor. Bu durum, hava koşullarının değişken olabileceğini gösteriyor. Planlarınızı yaparken esnek olmanız gerekiyor.

Sıcak hava koşullarıyla başa çıkmak için, günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçının. Bol su için. Hafif, açık renkli giysiler tercih edin. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde koruyucu krem kullanın ve şapka takın. Bu, cilt sağlığınızı korumaya yardımcı olur. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen giysiler ve uygun ayakkabılar giymek, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur.

Gaziantep'te önümüzdeki günlerde hava koşulları sıcak ve değişken olacak. Bu nedenle, planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli olarak kontrol edin. Gerekli önlemleri almak, konforlu ve sağlıklı bir hafta geçirmenize katkı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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