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Gaziantep 26 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava sıcaklığı yüksek olacak.

Gaziantep 26 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Gaziantep'te 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava sıcaklığı yüksek olacak. Gün boyunca hava açık ve güneşli. En yüksek sıcaklık 44°C, en düşük sıcaklık ise 30°C civarında bekleniyor. Bu sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı etkiler yaratabilir. Nem oranı %49 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı batıdan 19 km/saat tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde de sıcak hava koşulları devam edecek. 27 Temmuz Pazar günü hava açık ve güneşli. En yüksek sıcaklık 42°C, en düşük sıcaklık 30°C civarında olacak. 28 Temmuz Pazartesi günü de benzer koşullar devam edecek. En yüksek sıcaklık 41°C, en düşük sıcaklık ise 28°C olarak tahmin ediliyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir. Sıcak havalarda vücut ısısı hızla yükselebilir. Bu durum güneş çarpması ve dehidrasyona yol açabilir. Dışarı çıkarken bol su tüketmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamak gereklidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da önemlidir.

Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanların dikkatli olmaları önerilir. Gerekirse kapalı alanlarda kalmaları faydalıdır. Sıcak hava koşulları orman yangınları riskini artırabilir. Bu nedenle, ormanlık alanlarda ateş yakmaktan kaçınılmalıdır. Sigara izmaritleri doğaya atılmamalıdır. Yangın tehlikesi yüksek bölgelerde dikkatli olunmalıdır.

Su kaynaklarının korunması ve tasarruflu kullanılması büyük önem taşır. Yüksek sıcaklıkların elektrik tüketimini artırabileceği unutulmamalıdır. Enerji tasarrufu sağlamak için gereksiz elektrikli cihazlar kapatılmalıdır. Klima ve vantilatörler verimli şekilde kullanılmalıdır. Enerji tasarruflu ampuller tercih edilmelidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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