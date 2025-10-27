Gaziantep 27 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 27 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu, açık ve güneşli. Gündüz sıcaklık 23°C civarında bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık ise 19°C seviyesine iniyor. Rüzgar batı yönünden hafif esiyor. Hızı saatte 7 km olarak tahmin ediliyor. Nem oranı sabah %76, gündüz %50, akşam %64, gece ise %82. Gün doğumu saati 06:49, gün batımı saati 17:39'dur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde açık ve güneşli olacak. 28 Ekim Salı günü sıcaklık 23°C civarında kalacak. 29 Ekim Çarşamba günü sıcaklık 23°C ile 15°C arasında değişecek. 30 Ekim Perşembe günü 24°C ile 16°C arasında olacak. 31 Ekim Cuma günü ise 23°C ile 13°C arasında olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları dışarıda vakit geçirmek için uygun. Gündüz sıcaklık 23°C civarında olacak. Güneş ışınları öğle saatlerinde dik açıyla geliyor. Bu durum güneş çarpması riskini artırabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar şapka kullanmalı. Güneş gözlüğü ve koruyucu krem de önemli. Bol su içmek, aşırı sıcak saatlerde güneşten kaçınmak gereklidir. Sabah ve akşam saatlerinde nem oranı yüksek. Bu, terleme ile vücut ısısını düzenlemeyi zorlaştırabilir. Özellikle fiziksel aktivite yapanlar için dikkat edilmesi gereken bir faktördür. Uygun kıyafet seçimi ve sıvı alımı sağlık sorunlarını önleyebilir.

Gaziantep'te 27 Ekim 2025 Pazartesi günü ve takip eden günlerde hava koşulları açık ve güneşli. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun ortam mevcut. Ancak, güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi ve yüksek nem oranı gibi faktörlere dikkat edilmelidir. Gerekli önlemler alınmalıdır.