HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep 27 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 27 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olarak tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklık 23°C olacak; akşam saatlerinde ise 19°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar batıdan hafif esecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları ve sıcaklıklar öngörülüyor. Güneş ışınlarının dik gelmesi, açık hava etkinlikleri planlayanları dikkatli olmaya çağırıyor. Nem oranı ise sabah saatlerinde %76, akşam saatlerinde %64 seviyelerinde kalacak.

Gaziantep 27 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Gaziantep'te 27 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu, açık ve güneşli. Gündüz sıcaklık 23°C civarında bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık ise 19°C seviyesine iniyor. Rüzgar batı yönünden hafif esiyor. Hızı saatte 7 km olarak tahmin ediliyor. Nem oranı sabah %76, gündüz %50, akşam %64, gece ise %82. Gün doğumu saati 06:49, gün batımı saati 17:39'dur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde açık ve güneşli olacak. 28 Ekim Salı günü sıcaklık 23°C civarında kalacak. 29 Ekim Çarşamba günü sıcaklık 23°C ile 15°C arasında değişecek. 30 Ekim Perşembe günü 24°C ile 16°C arasında olacak. 31 Ekim Cuma günü ise 23°C ile 13°C arasında olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları dışarıda vakit geçirmek için uygun. Gündüz sıcaklık 23°C civarında olacak. Güneş ışınları öğle saatlerinde dik açıyla geliyor. Bu durum güneş çarpması riskini artırabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar şapka kullanmalı. Güneş gözlüğü ve koruyucu krem de önemli. Bol su içmek, aşırı sıcak saatlerde güneşten kaçınmak gereklidir. Sabah ve akşam saatlerinde nem oranı yüksek. Bu, terleme ile vücut ısısını düzenlemeyi zorlaştırabilir. Özellikle fiziksel aktivite yapanlar için dikkat edilmesi gereken bir faktördür. Uygun kıyafet seçimi ve sıvı alımı sağlık sorunlarını önleyebilir.

Gaziantep'te 27 Ekim 2025 Pazartesi günü ve takip eden günlerde hava koşulları açık ve güneşli. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun ortam mevcut. Ancak, güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi ve yüksek nem oranı gibi faktörlere dikkat edilmelidir. Gerekli önlemler alınmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dairede çıkan yangında bir oda kullanılamaz hale geldiDairede çıkan yangında bir oda kullanılamaz hale geldi
Mersin'de deprem: AFAD'dan açıklama geldiMersin'de deprem: AFAD'dan açıklama geldi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

500 bin TL, 5 milyon TL oldu 'Satış patlaması bekliyoruz' Faizi işaret etti

500 bin TL, 5 milyon TL oldu 'Satış patlaması bekliyoruz' Faizi işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.