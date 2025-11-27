HABER

Gaziantep 27 Kasım Perşembe Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te hava durumu, 27 Kasım 2025 Perşembe günü güneşli ve 19°C ile 4°C arasında ilerleyecek. Cuma günü benzer koşullar devam ederken, Cumartesi bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Pazar günü ise zaman zaman yağmur ve çisenti görülecek. Dışarıda vakit geçirecekler için hazırlıklı olmak önem taşıyor. Ayrıca, aşırı soğuklardan endişe duymadan açık hava etkinliklerine katılabilirsiniz.

Cansu Akalp

Gaziantep'te 27 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 19°C ile 4°C arasında değişecek. Cuma günü de benzer şekilde çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 19°C ile 8°C arasında olacak. Cumartesi günü hava bulutlu ve güneşli aralıklı olacak. Sıcaklık 19°C ile 9°C arasında değişecek. Pazar günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklık 13°C ile 6°C arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep'te hava koşulları ılıman olacak. Hava sakin bir seyir izleyecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunacak. Pazar günü beklenen yağmur ve çisenti, dışarıda kalacaklar için hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Uzun süre dışarıda kalacaksanız dikkatli olmalısınız.

Pazar günü beklenen yağmur, dışarıda vakit geçirecekler için hazırlık gerektiriyor. Yanınızda bir şemsiye veya su geçirmeyen bir mont bulundurmanız faydalı olacaktır. Yağışlı havalarda yollar kayganlaşabilir. Bu durumda araç kullanırken dikkatli olmak önemlidir. Sıcaklıkların ılıman olması, rahatlık sunuyor. Aşırı soğuklardan endişe duymadan dışarıda vakit geçirebilirsiniz.

hava durumu Gaziantep
