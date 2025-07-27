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Gaziantep 27 Temmuz 2025 Pazar hava durumu! Gaziantep'de hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep 27 Temmuz 2025 Pazar günü, yüksek sıcaklık ve güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

Gaziantep 27 Temmuz 2025 Pazar hava durumu! Gaziantep'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Gaziantep'te 27 Temmuz 2025 Pazar günü hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak. Gündüz sıcaklıkların 40°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklıklar 27°C seviyelerinde kalacak. Önümüzdeki günlerde yüksek sıcaklıkların devam etmesi öngörülüyor. 28 Temmuz Pazartesi günü sıcaklıkların yine 40°C seviyelerinde olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde aşırı sıcaklar vücut üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek faydalıdır. Ayrıca hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Serin ortamlarda vakit geçirmek de önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olur.

Gaziantep'te Temmuz ayında genellikle sıcak ve kuru bir iklim hâkimdir. Ortalama gündüz sıcaklıkları 35°C civarındadır. Nem oranı düşüktür. Bu nedenle yaz aylarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunmalıdır.

Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Vatandaşların sağlıklarını korumak için gerekli önlemleri almaları önem taşır. Aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmaları gerekmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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