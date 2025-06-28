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Gaziantep 28 Haziran 2025 Cumartesi Hava Durumu! Gaziantep'de hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep 28 Haziran 2025 Cumartesi günü hava sıcaklıklarının 40°C civarında olması bekleniyor.

Gaziantep 28 Haziran 2025 Cumartesi Hava Durumu! Gaziantep'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Gaziantep, 28 Haziran 2025 Cumartesi günü aşırı sıcak hava koşullarıyla karşılaşacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 40°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirenler için sağlık riskleri oluşturabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 29 Haziran Pazar günü sıcaklıkların 38°C, 30 Haziran Pazartesi günü ise 35°C seviyelerine gerilemesi tahmin ediliyor. Bu durum, Gaziantep'te sıcak hava dalgasının birkaç gün daha süreceğini gösteriyor.

Yüksek sıcaklıklar, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için tehlikeli olabilir. Bu nedenle, dışarı çıkarken dikkatli olunmalıdır. Mümkün olduğunca serin ortamlarda kalınmalı ve bol su tüketilmelidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarı çıkmaktan kaçınılmalı. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalı ve uygun kıyafetler tercih edilmelidir.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği bu günlerde, açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmeleri önemlidir. Gerekli önlemlerin alınması hayati önem taşımaktadır.

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hava durumu Gaziantep
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