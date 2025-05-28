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Gaziantep 28 Mayıs Çarşamba hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep 28 Mayıs Çarşamba hava durumu rüzgarlı ve sıcak olacak.

Gaziantep 28 Mayıs Çarşamba hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gaziantep'te 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu rüzgarlı ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 30°C, gece ise 18°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle güneşli geçecek. 29 Mayıs Perşembe günü sıcaklık 27°C, 30 Mayıs Cuma günü 27°C ve 31 Mayıs Cumartesi günü 29°C olarak bekleniyor.

Bu dönemde Gaziantep'te ortalama gündüz sıcaklığı 24.8°C, gece sıcaklığı ise 11.6°C olarak kaydedildi. Mayıs ayında yağış miktarı 31 mm ve nem oranı %52'dir.

Sıcak ve rüzgarlı hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemlidir. Gün boyunca güneş ışınlarının etkisiyle cilt koruması gereklidir. Güneş kremi kullanmak ve uygun kıyafetler giymek cilt sağlığını korur. Rüzgarlı havalarda toz ve alerjen miktarının artabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle alerjik reaksiyonlara karşı hazırlıklı olmak faydalıdır.

Sıcak günlerde bol su içmek ve aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak vücut sağlığı açısından önem taşır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmamaya dikkat edilmelidir. Bu, güneş çarpması riskini azaltır.

Gaziantep'te 28 Mayıs 2025 ve sonraki günlerde sıcak ve rüzgarlı hava koşulları beklenmektedir. Uygun koruyucu önlemler alarak ve hava koşullarına uygun davranarak sağlığınızı korumanız önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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