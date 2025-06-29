Gaziantep 29 Haziran Pazar Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklıkları 36°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 30 Haziran Pazartesi günü sıcaklıkların 31°C, 1 Temmuz Salı günü ise 33°C civarında olması tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşulları, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için sağlık riskleri oluşturabilir. Dışarı çıkarken, serin ortamlarda kalmak önemlidir. Ayrıca bol su tüketmek de gereklidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarı çıkmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve uygun kıyafetler tercih etmek de önerilen önlemlerdir.

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmeleri önemlidir. Gerekli önlemleri almak hayati bir durumdur.