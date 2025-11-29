HABER

Gaziantep 29 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 29 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu puslu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 19°C'ye ulaşacakken, gece en düşük sıcaklık 7°C olarak ölçülecek. 30 Kasım Pazar günü ise zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklık 15°C ile 5°C arasında değişecek. Ardından gelen günlerde hava koşullarında dalgalanmalar görülecek. Hazırlıklı olmak, dışarıda şemsiye taşımak ve güneşten korunmak önemli.

Gaziantep 29 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Gaziantep'te 29 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu puslu ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 19°C. Gece en düşük sıcaklık ise 7°C civarında gerçekleşecek. Nem oranı %61 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 3.4 km/saat civarında bekleniyor. Gün doğumu saati 07:26. Gün batımı saati ise 17:16'dır.

Gelecek günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 30 Kasım Pazar günü zaman zaman yağmur ve çisenti görülecek. Sıcaklıklar 15°C ile 5°C arasında değişecek. 1 Aralık Pazartesi günü çoğunlukla güneşli bir hava olur. Sıcaklıklar 16°C ile 4°C arasında seyredecek. 2 Aralık Salı günü çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 17°C ile 3°C arasında olacak. 3 Aralık Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 17°C ile 4°C arasında değişecek. 4 Aralık Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir hava olacak. Sıcaklıklar 15°C ile 4°C arasında gerçekleşecek. 5 Aralık Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 13°C ile 5°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmalısınız. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. İnce bir ceket giymek faydalı olacaktır. Pazar günü yağmur beklendiğinden dışarı çıkarken şemsiye almayı unutmayın. Su geçirmez giysiler bulundurmak ıslanmaktan korunmanızı sağlar. Rüzgar hızı düşük olacak, ancak hafif rüzgarlara karşı da hazırlıklı olmalısınız. Gün boyunca güneşli saatlerde ultraviyole ışınlarına karşı koruyucu önlemler almak gerekir. Cilt sağlığınız için bu önemlidir.

