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Gaziantep 29 Temmuz Salı Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep, 29 Temmuz 2025 Salı günü aşırı sıcak hava koşullarıyla karşılaşacak.

Gaziantep 29 Temmuz Salı Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Gaziantep, 29 Temmuz 2025 Salı günü aşırı sıcak hava koşullarıyla karşılaşacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 42°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 26°C civarında seyredecek. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmayı zorlaştırabilir. Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 30 Temmuz Çarşamba günü 40°C, 31 Temmuz Perşembe günü ise 39°C’lik sıcaklıklar bekleniyor.

Aşırı sıcaklar, vücut üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Serin ortamlarda vakit geçirmek ve güneş koruyucu ürünler kullanmak da faydalıdır.

Gaziantep'te Temmuz ayında genellikle sıcak ve kuru bir iklim hakimdir. Ortalama gündüz sıcaklıkları 35°C civarındadır. Nem oranı düşüktür. Bu nedenle yaz aylarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunması önemlidir. Vatandaşların sağlıklarını korumak için gerekli önlemleri almaları gerekmektedir. Bu önlemler, aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmalarına yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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