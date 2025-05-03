Gaziantep 3 Mayıs cumartesi hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Mayıs ayı Gaziantep'te genellikle 18°C ile 25°C arasında sıcaklık geçirir. Bu ay boyunca ortalama 31 mm yağış düşer. Nem oranı ise ortalama %52 civarındadır.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Sıcak havalarda, vücut ısısını dengelemek için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir.

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte, hassas grupların aşırı sıcaklardan etkilenmemesi için serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri önerilir. Egzersiz yaparken aşırıya kaçmamak ve vücudu zorlamamak da önemlidir.

Önümüzdeki günlerde yağış beklenmediği için, açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarını göz önünde bulundurarak hazırlık yapmaları faydalı olacaktır. Günlük hava durumunu takip etmek, planlamalarınızı daha sağlıklı yapmanıza yardımcı olur.