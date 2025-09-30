Gaziantep 30 Eylül Salı Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gündüz en yüksek sıcaklık 28°C, gece en düşük sıcaklık 17°C olarak tahmin ediliyor. Rüzgar batı yönünden saatte 17 km hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %66, gündüz %38, akşam %50 ve gece %67 olarak belirleniyor. Bu koşullarda rahat bir hava bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep'te hava durumu güneşli ve sıcak geçecek. 1 Ekim Çarşamba günü en yüksek sıcaklık 30°C olacak. 2 Ekim Perşembe günü de 30°C bekleniyor. Sıcaklıkların hafta boyunca 30°C civarında seyretmesi öngörülüyor. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Hava koşulları genel olarak açık kalacak.

Bu sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda olanların dikkatli olmaları önemlidir. Güneş çarpmasına karşı önlem almak gerekir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek, güneşin etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Sürücülerin, güneşin etkisiyle görüş mesafesinin azalmasına karşı dikkatli olmaları önem arz ediyor. Hız limitlerine uymak da gereklidir. Bu önlemler, sıcak günlerde sağlığınızı korur.