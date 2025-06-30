Gaziantep 30 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 30 Haziran Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 32°C civarında, gece ise 18°C seviyelerinde bekleniyor. Nem oranı %49, rüzgar hızı ise 19 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 1 Temmuz Salı günü gündüz sıcaklıklarının 33°C, gece ise 18°C olması bekleniyor. 2 Temmuz Çarşamba günü gündüz sıcaklıklarının 34°C, gece ise 19°C seviyelerinde olması tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşulları, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için sağlık riskleri oluşturabilir. Dışarı çıkarken serin ortamlarda kalmak önemlidir. Ayrıca bol su tüketmek de gereklidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarı çıkmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve uygun kıyafetler tercih etmek önerilen önlemler arasındadır.

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmeleri önemlidir. Gerekli önlemleri almak hayati bir durumdur.