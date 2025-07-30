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Gaziantep 30 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep, 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü aşırı sıcak hava koşullarıyla karşılaşacak.

Gaziantep 30 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 41°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklığın 26°C civarında seyredeceği öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklık, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmayı zorlaştırabilir. Rüzgar, kuzeybatı yönünden saatte 15 km hızla esecek. Nem oranının %60 seviyelerinde olması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 31 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığının 40°C, 1 Ağustos Cuma günü ise 39°C civarında olması bekleniyor. 2 Ağustos Cumartesi günü sıcaklıkların 37°C'ye düşmesi öngörülüyor. Bu durum, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler için risk oluşturabilir.

Aşırı sıcaklar, vücut üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Serin ortamlarda vakit geçirmek faydalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da önerilir. Bu önlemler, aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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