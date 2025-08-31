Gaziantep 31 Ağustos Pazar Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için risk oluşturabilir. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde, 11:00 ile 16:00 arasında, mümkünse dışarı çıkmaktan kaçınılmalıdır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde açık renkli, hafif ve bol giysiler tercih edilmelidir. Geniş kenarlı bir şapka kullanılmalı ve güneş koruyucu ürünler uygulanmalıdır. Ayrıca, bol su tüketimi ve tuzlu atıştırmalıklar ile vücudun elektrolit dengesinin korunması önem taşımaktadır.

Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireyler daha hassas olabilir. Bu grupların dikkatli olmaları ve mümkünse serin ortamlarda kalmaları tavsiye edilir. Evlerde perdelerin kapalı tutulması, fan veya klima kullanımı ile iç mekanların serin tutulması faydalı olacaktır. Aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı, baş dönmesi, mide bulantısı veya aşırı terleme gibi belirtiler görüldüğünde derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Yüksek sıcaklıkların enerji tüketimini artırabileceği unutulmamalıdır. Bu dönemde enerji tasarrufu sağlamak amacıyla gereksiz elektrikli cihazların kapalı tutulması ve enerji verimli ürünlerin kullanılması çevreye katkı sağlayacaktır. Su kaynaklarının korunması adına, su israfının önlenmesi ve tasarruflu kullanılması önemlidir.