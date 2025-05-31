HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep 31 Mayıs Cumartesi hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep 31 Mayıs Cumartesi hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Gaziantep 31 Mayıs Cumartesi hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Gaziantep'te 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27°C civarında, gece ise 14°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının sonlarına doğru Gaziantep için tipik değerlerdir. Mayıs ayında Gaziantep'te ortalama gündüz sıcaklığı 18.3°C, gece sıcaklığı ise 11.6°C'dir.

1 Haziran Pazar günü hava durumu biraz daha değişken olacak. Parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı ise 14°C civarında olacak. 2 ve 3 Haziran Pazartesi ve Salı günleri hava durumu yağmurlu olacak. Bu günlerde gündüz sıcaklıkları 28°C, gece sıcaklıkları ise 14°C civarında seyredecek. Yağış miktarının 7 mm civarında olması bekleniyor.

Yağmurlu günlerde açık hava etkinliklerini planlarken dikkatli olunmalıdır. Açık hava etkinliklerini kapalı alanlara kaydırmak veya koruyucu ekipmanlar, yani yağmurluk ve şemsiye yanınızda bulundurmak faydalıdır. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte güneş ışınlarının etkisi de artacaktır. Güneş ışınlarından korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanımı önerilir. Sıcak havalarda bol su içmeyi ve hafif, terletmeyen kıyafetler giymeyi unutmayın. Bu önlemler, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Hava koşullarından en iyi şekilde faydalanmanızı sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cep telefonu kısır yapıyor!Cep telefonu kısır yapıyor!
AK Parti kulislerinde konuşulan formül! Erdoğan yeniden aday olacak mı? İşte ihtimaller…AK Parti kulislerinde konuşulan formül! Erdoğan yeniden aday olacak mı? İşte ihtimaller…

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'de taraftarlardan 'Veda' isyanı! Dzeko'nun surat ifadesi...

Fenerbahçe'de taraftarlardan 'Veda' isyanı! Dzeko'nun surat ifadesi...

İBB’ye yeni operasyon! Çok sayıda CHP'li belediye başkanı hakkında gözaltı kararı verildi

İBB’ye yeni operasyon! Çok sayıda CHP'li belediye başkanı hakkında gözaltı kararı verildi

25 senedir belediye başkanıydı! Operasyonun en dikkat çekici ismi Hasan Akgün…

25 senedir belediye başkanıydı! Operasyonun en dikkat çekici ismi Hasan Akgün…

AK Parti kulislerinde konuşulan formül! Erdoğan yeniden aday olacak mı? İşte ihtimaller…

AK Parti kulislerinde konuşulan formül! Erdoğan yeniden aday olacak mı? İşte ihtimaller…

Narin cinayetiyle ilgili canlı yayında flaş iddia

Narin cinayetiyle ilgili canlı yayında flaş iddia

Marmaray’da çocuklarının yanında babaya yumruk

Marmaray’da çocuklarının yanında babaya yumruk

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.