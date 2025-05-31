Gaziantep 31 Mayıs Cumartesi hava durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27°C civarında, gece ise 14°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının sonlarına doğru Gaziantep için tipik değerlerdir. Mayıs ayında Gaziantep'te ortalama gündüz sıcaklığı 18.3°C, gece sıcaklığı ise 11.6°C'dir.

1 Haziran Pazar günü hava durumu biraz daha değişken olacak. Parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı ise 14°C civarında olacak. 2 ve 3 Haziran Pazartesi ve Salı günleri hava durumu yağmurlu olacak. Bu günlerde gündüz sıcaklıkları 28°C, gece sıcaklıkları ise 14°C civarında seyredecek. Yağış miktarının 7 mm civarında olması bekleniyor.

Yağmurlu günlerde açık hava etkinliklerini planlarken dikkatli olunmalıdır. Açık hava etkinliklerini kapalı alanlara kaydırmak veya koruyucu ekipmanlar, yani yağmurluk ve şemsiye yanınızda bulundurmak faydalıdır. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte güneş ışınlarının etkisi de artacaktır. Güneş ışınlarından korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanımı önerilir. Sıcak havalarda bol su içmeyi ve hafif, terletmeyen kıyafetler giymeyi unutmayın. Bu önlemler, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Hava koşullarından en iyi şekilde faydalanmanızı sağlar.