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Gaziantep 31 Temmuz Perşembe hava durumu! Gaziantep'de hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'de 31 Temmuz Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak...

Gaziantep 31 Temmuz Perşembe hava durumu! Gaziantep'de hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep, 31 Temmuz 2025 Perşembe günü sıcak ve güneşli bir hava ile karşılaşacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 38°C civarında olması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar 24°C seviyelerine düşecek. Rüzgar batı yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı, gün boyunca %37 ile %64 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının sürmesi öngörülüyor. 1 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığının 35°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıklarının 24°C seviyelerinde seyretmesi öngörülüyor. 2 Ağustos Cumartesi günü hafif yağmurlu ve açık hava koşulları bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 34°C, gece sıcaklığı ise 23°C olacak. 3 Ağustos Pazar günü güneşli ve rüzgarlı bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 34°C, gece sıcaklığı ise 24°C civarında olacak.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek aşırı ısınmanın önüne geçebilir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde çocuklar ve yaşlılar gibi hassas grupların dışarıda bulunmamaları daha sağlıklı olacaktır. Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde hava kirliliği seviyelerinin artabileceğini unutmamak gerekir. Bu nedenle solunum rahatsızlıkları olanların ve hassas bünyelerin, hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları veya maske kullanmaları önerilir.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde bu önlemleri alarak hem kendi sağlığınızı hem de çevrenizdekilerin sağlığını koruyabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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