Gaziantep Hava Durumu! 01 Ocak Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 1 Ocak 2026 tarihindeki hava durumu soğuk ve yağışlı olup, gündüz sıcaklığı 1 derece olarak ölçülmektedir. Hissedilen sıcaklık ise -4 derece civarındadır. Önümüzdeki günlerde de sıcaklıklar daha da düşecek, 2 Ocak'ta -1 derece, 3 Ocak'ta 0 derece ve 4 Ocak'ta yeniden 1 derece civarında seyredecektir. Rüzgarın kuzeyden saatte 15 km hızla esmesi bekleniyor. Dışarıda olanların dikkatli olmaları önemlidir.

Ufuk Dağ

1 Ocak 2026 Perşembe günü Gaziantep'te hava durumu soğuk ve yağışlıdır. Gündüz saatlerinde sıcaklık 1 derece civarındadır. Akşam saatlerinde de sıcaklık 1 derece civarında kalacaktır. Hissedilen sıcaklık gündüz -4, akşam ise -3 derece olarak öngörülmektedir. Rüzgar kuzey yönünden saatte 15 kilometre hızla esmesi beklenmektedir. Nem oranı %87 civarında olacaktır. Gaziantep'te bugün hava durumu bu nedenle soğuk ve yağışlıdır.

Önümüzdeki günler için hava durumu daha da soğuyacaktır. 2 Ocak 2026 Cuma günü gündüz sıcaklığı -1 derece civarında olacaktır. Akşam da sıcaklık -1 derece civarında kalacaktır. Hissedilen sıcaklık gündüz -4, akşam -3 derece olarak tahmin edilmektedir. Rüzgar kuzey yönünden saatte 15 kilometre hızla esecektir. Nem oranı %87 civarında olacaktır. 3 Ocak 2026 Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 0 derece civarındadır. Akşam saatlerinde de sıcaklık 0 derece civarında olacaktır. Hissedilen sıcaklık gündüz -5, akşam -4 derece olarak beklenmektedir. Rüzgar aynı hızda esecektir. Nem oranı %85 civarındadır. 4 Ocak 2026 Pazar günü gündüz sıcaklığı 1 derece civarındadır. Akşam saatlerinde sıcaklık yine 1 derece olacaktır. Hissedilen sıcaklık gündüz -4, akşam -3 derece tahmin edilmektedir. Rüzgar kuzey yönünden aynı hızla esecektir. Nem oranı %83 civarındadır. Önümüzdeki günler boyunca hava durumu soğuk ve yağışlı olacaktır.

Soğuk ve yağışlı hava koşullarında Gaziantep'te yaşayanlar dikkatli olmalıdır. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmelidir. Su geçirmeyen kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Islanmamak için şemsiye veya yağmurluk kullanılması önerilmektedir. Buzlanma riski nedeniyle kayma tehlikesine karşı dikkatli olunmalıdır. Araçların lastiklerinin kış koşullarına uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Evlerde ise ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığına bakılmalıdır. Su borularının donma riskine karşı korunduğundan emin olunmalıdır. Bu önlemler, soğuk ve yağışlı hava koşullarında güvenliği sağlamaya yardımcı olacaktır.

