Gaziantep Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te, 1 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu bulutlu olacak. Sıcaklıklar 8 ile 12 derece civarında seyredecek. Bölgesel düzensiz yağışlar bekleniyor. Gün boyunca hafif yağışların olabileceği anlamına geliyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 12 kilometre civarında kalacak.

2 Şubat Pazartesi günü hava sıcaklıkları 8 ile 15 derece arasında değişecek. Yer yer sağanakların görülmesi tahmin ediliyor. 3 Şubat Salı günü sıcaklıkların 4 ile 13 derece arasında olması öngörülüyor. Yine yer yer sağanakların devam edeceği bildiriliyor. 4 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklıkları 1 ile 14 derece arasında değişecek. Güneşli bir havanın hakim olacağı bekleniyor.

Bu süreçte sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşebileceğini göz önünde bulundurun. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması nedeniyle açık hava etkinlikleri planlarken dikkat etmelisiniz. Rüzgar hafif olacak. Yine de rüzgarın yönü ve hızı kontrol edilmelidir. Özellikle açık alanlarda vakit geçirenler için önem taşır.

Gaziantep'te hava durumu, mevsim normallerine uygun olarak değişkenlik gösterecek. Günlük planlarınızı yaparken hava tahminlerini düzenli olarak kontrol edin. Gerekli önlemleri almak, konforlu ve güvenli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.