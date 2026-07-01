Gaziantep Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl?

1 Temmuz 2026 Çarşamba günü, Gaziantep'te hava sıcaklıkları 37 - 39 derece arasında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar bu aralıkta seyredecek. Gece ise sıcaklıklar 23 - 24 dereceye düşecek. Hava genel olarak güneşli olacak. Nem oranı %9 - %15 arasında değişecek. Rüzgar hızı da 2 - 7 km/s seviyesinde olacak.

Sıcak hava özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde belirginleşecek. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunacaksanız, hafif kıyafetler giymelisiniz. Açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşten korunmak önemlidir. Bol su içmek de sağlık açısından gereklidir.

2 ve 3 Temmuz tarihlerinde benzer hava koşulları devam edecek. Sıcaklıkların 36 - 38 derece arasında olacağı düşünülüyor. Nem oranı yine %9 - %15 arasında olacak. Rüzgar hızının ise 2 - 7 km/s sürmesi tahmin ediliyor.

Sıcak hava dalgası, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için risk taşımaktadır. Bu gruptaki kişilerin serin ortamlarda bulunmaları önemlidir. Aşırı sıcaktan korunmaları gerekir. Açık hava etkinlikleri sabah veya akşam saatlerine planlanmalıdır. Güneşin en dik olduğu saatlerde dışarıda kalmaktan kaçınmak yararlı olacaktır.

Gaziantep'te hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar sürecektir. Sıcak hava koşullarına karşı tedbir almak sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.