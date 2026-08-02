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Gaziantep Hava Durumu! 02 Ağustos Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 2 Ağustos 2026 tarihinde sıcak hava koşulları etkili olacak. Hava sıcaklığının 39 - 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık 38 - 39 derece arasında olacaktır. Haftanın ilerleyen günlerinde de sıcaklıkların 40 - 41 dereceye kadar çıkması muhtemel. Düşük nem oranı ve hafif rüzgar sıcak havayı hissettirecek. Dışarıda vakit geçirenler bol su içmeli, korunaklı alanları tercih etmelidir.

Gaziantep Hava Durumu! 02 Ağustos Pazar Gaziantep hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 2 Ağustos 2026 Pazar günü, Gaziantep'te hava durumu çok sıcak ve güneşli. Hava sıcaklığının 39 - 40 derece civarında olması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde daha hissedilebilir. Hissedilen sıcaklıklar 38 - 39 derece arasında olacak. Rüzgar hafif esse de kuzeydoğudan esecek. Nem oranının düşük olması da bekleniyor.

Bu sıcak hava koşulları, önümüzdeki günlerde devam edecek. 3 Ağustos Pazartesi günü 39 - 40 derece olması tahmin ediliyor. 4 Ağustos Salı günü ise 40 - 41 derece civarında olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve ikindi saatlerinde daha hissedilecek.

Sıcak günlerde dışarı çıkarken bol su içmek önemli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek faydalıdır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak akıllıca. Korunaklı alanlarda vakit geçirmek de iyi bir seçimdir. Sıcak havanın etkisini azaltmak için klima veya vantilatör kullanmak rahatlık sağlar.

Gaziantep'te bu hafta boyunca hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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