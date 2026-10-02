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Gaziantep Hava Durumu! 02 Ekim Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te hava durumu, 2 Ekim 2026 itibarıyla ılımandır. Gün içerisinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiklik gösterecek. Sabah saatlerinde hafif serinlik hissedilirken, öğle saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanmak önemlidir. Yağışlı günler de bekleniyor. Dışarıda vakit geçirecek olanların şemsiye bulundurmaları önerilir. Akşam saatlerinde serin hava etkili olacak.

Gaziantep Hava Durumu! 02 Ekim Cuma Gaziantep hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Gaziantep hava durumu, 2 Ekim 2026 tarihi itibarıyla ılımandır. Bugün sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Gün ortasında sıcaklıkların 20 derece civarına çıkması bekleniyor. Öğle saatlerinde dışarıda olanların aksesuar bulundurmaları faydalı olacaktır. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak önemlidir. Akşam saatlerine doğru sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Akşam serinliği hissedilecektir. Gaziantep'te hava durumu, dışarıda vakit geçirmek için elverişlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da ilgi çekiyor. Sıcaklık değerleri 19 ile 22 derece arasında dalgalanacak. Ani değişiklikler olabileceği için dışarı çıkmadan kontrol etmek iyi bir fikirdir. Güneşli saatlerin yanı sıra hafif yağışlar da meydana gelebilir. Bu durum, dışarıda plan yapanlar için sürpriz olabilir. Şemsiye veya hafif yağış koruyucu elbise bulundurmak önemlidir.

Gaziantep'te sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olunması öneriliyor. Sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler tercih etmek akıllıca olacaktır. Gün içinde hafif yağışlar nedeniyle zeminlerin kayganlaşabileceği unutulmamalı. Yürüyüş yapmayı planlayanların ayakkabı tercihini buna göre yapması gerekebilir.

Gelecek günlerde hava sıcaklıklarının 21 derece civarına yükselebileceği öngörülüyor. Güneşli günlerin yanı sıra bazı günlerde yağışlı koşullar da görülecek. Gaziantep'te hava durumu, her türlü hava koşuluna hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Hava durumu bilgisi, günlük planlar ve sağlık durumu için önemlidir. Bu nedenle herkesin hava durumunu takip etmesi faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Gaziantep
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